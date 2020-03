Esta es la fecha en la que se jugará el Superclásico del fútbol chileno

La ANFP dio a conocer este miércoles la programación para la novena fecha del Campeonato Nacional 2020, donde destaca la disputa del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional.

El ente rector del balompié nacional fijó el duelo entre azules y albos para el domingo 22 de marzo, desde las 12:00 horas en el recinto ñuñoino.

La jornada 9 del certamen que lideran Universidad Católica, Unión La Calera y Curicó Unido (16 puntos) comenzará el jueves 19 de marzo con el duelo entre Palestino y Everton, desde las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Los cruzados buscarán alargar su invicto en el torneo el sábado 22 cuando reciba a las 18:00 horas en San Carlos de Apoquindo a Coquimbo Unido.

Programación de la novena fecha del Campeonato Nacional 2020:

Jueves 19 de marzo

Palestino vs. Everton, a las 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Concepción vs. Unión Española, a las 20:00 horas. Estadio ‘Ester Roa’.

Viernes 20 de marzo

Unión La Calera vs. Cobresal, a las 18:30 horas. Estadio ‘Nicolás Chahuán’.

Sábado 21 de marzo

Santiago Wanderers vs. Curicó Unido, a las 12:00 horas. Estadio Elías Figueroa Brander.

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, a las 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Deportes Iquique vs. Huachipato, a las 21:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 22 de marzo

Universidad de Chile vs. Colo Colo, a las 12:00 horas. Estadio Nacional.

Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, a las 18:00 horas. Estadio ‘Calvo y Bascuñán’.

Deportes La Serena vs. O’Higgins, a las 20:30 horas. Estadio La Portada.