DT campeón de los JJ.OO. e interés de Colo Colo: “Me contactaron y dije que sí”

Pese a la suspensión del fútbol chileno a causa del coronavirus, Colo Colo no descansa en la búsqueda de un nuevo entrenador después de la salida de Mario Salas. En medio de un desfile de nombres, un DT campeón de los Juegos Olímpicos comienza a asomar con fuerza.

Se trata de Sergio Batista, argentino de 57 años y ganador de la medalla de oro al mando de la Albiceleste durante las olimpiadas de Beijing 2008. Campeón del mundo en 1986 como jugador, Batista reconoció acercamientos con Blanco y Negro y aseguró estar disponible para dirigir al Cacique.

“Sí, hubo contacto con un agente que tengo en Chile, él me comunicó si me gustaría e interesaba y le dije que sí, no dudé ni un segundo, es un club de los mejores de Chile y del mundo”, indicó el ex jugador al CDF.

El técnico agregó: “Hablaron con mi agente, siguen hablando y yo estoy esperando para saber la decisión que se toma”.

Finalmente, “Checho” explicó su interés por entrenar a los albos: “No dudé en decir que sí porque es un club grande de Sudamérica, es un club que motiva y un desafío importante. Creo que el plantel que tiene está para pelear cosas importantes y eso me motiva”.

Batista ha dirigido 12 escuadras a lo largo de su carrera, entre los que destacan la selección adulta de Argentina y diversos clubes del país trasandino, como Talleres de Córdoba, Argentinos Juniors y Godoy Cruz. Su última aventura fue en el Qatar S.C., elenco que dejó en 2019.