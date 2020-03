La áspera crítica de Jorge Garcés por el “abandono” de la Segunda División: “Es un tema que se viene arrastrando hace tiempo”

El difícil escenario que provocó la expansión del coronavirus o Covid-19 en Chile generó más dudas e incertidumbre respecto al futuro de la Segunda División. La reciente suspensión de todas las competiciones por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) deja en el aire el torneo de la tercera categoría que en primera instancia estaba programado para abril.

Otra de las aristas que produce interrogantes es la mantención de los clubes respecto a los sueldos de los jugadores. Algunos clubes incluso reconocieron que después de marzo no saben con exactitud cuál será el escenario.

Jorge Garcés, técnico de Fernández Vial, conversó con Deportes en Agricultura y reveló las falencias con las cuales vive la división hace algún tiempo. “No es fácil, pero es un tema que se viene arrastrando hace ya un tiempo. Hablamos de todo este tema social que pasó en nuestro país desde octubre, por los abusos, egoísmos, por todo aquello y lo vivimos nosotros, esta división lo vive. Lo vive porque hay egoísmos por parte de los clubes que tranquilamente en sus escritorios reciben cantidades de dinero increíbles mensualmente por la televisión“, expresó.

“Peineta”, de vasta trayectoria y con pasos por Santiago Wanderers, O’Higgins, Unión Española y la Roja, entre otros; realizó una profunda crítica a los clubes de Primera y al egoísmo de estos respecto a la repartición de los montos. “No sé qué daño le podría hacer a una institución sacar cinco millones de pesos mensuales, no sé si es tanto el derroche de dinero o lo que podría significar. Hace un par de meses escuché a Aníbal Mosa (presidente de Blanco y Negro) y él está de acuerdo en ayudar a la categoría, pero otros personajes no. Lo que pasó en el torneo pasado, cada uno fue “Fundación Mi Casa”. Si seguimos pensando de esa manera, no les quepa duda que esta división no va a durar mucho tiempo y debiera durar porque hay gente que ha invertido, hay gente muy seria”, dijo.

El adiestrador también se refirió a las consecuencias que traerá el coronavirus en materia económica para sus dirigidos. “Indudablemente esto va a afectar porque los salarios que reciben estos chicos en esta categoría son para vivir el mes. En Primera con un salario mensual pueden arreglarse para un año y aquí no es así. Yo no sé por qué tanta la mezquindad y el egoísmo de no sacar un pedacito de todos esos aportes que ellos reciben”, manifestó.

Al cierre Garcés no escondió sus temores debido a las complicaciones del Covid-19. “Estoy en Concepción pasando el encierro como todos: con mucho nerviosismo porque no sabemos hasta dónde llegará esto. La incertidumbre de todo lo que está sucediendo al margen del tema profesional. Hay algo más delicado que está en juego que son nuestras vidas“, enfatizó.