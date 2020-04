“Kike” Acuña recordó el momento más duro de su vida: “Si sigo así, me voy a morir”

Jorge Acuña habló de varios temas en el programa “Arriba de la pelota” de radio Agricultura, entre los cuales recordó sus problemas con el alcohol y las constantes salidas nocturnas que lo tildaron como “carretero” y que lo llevaron a varios programas de farándula.

“Cometí bastantes errores en mi carrera como futbolista, no sólo dentro sino fuera de la cancha. Pude ir a equipos de nivel internacional y me metí en el tema de la farándula, me fui por otro camino, pero cumplí todo lo que quise. Quizás ese fue el problema: a los 23 toqué techo muy pronto porque se me acabaron los sueños”, expresó el ex volante, quien narró su momento más difícil y crítico.

“Decidí irme a Ovalle seis meses con mi familia y le dije a mi mamá; si sigo así me voy a morir y no voy a poder hacer las cosas que quiero hacer. Hoy mi vida no es llena de lujos como antes, pero estoy feliz. A lo largo de mi carrera me insultaron y me gustaba, pero el problema era cuando iba con mi madre, con mi hija y no tenían cuidado en gritarme cosas”, contó.

El ex volante, quien hoy es técnico de la Sub 17 de Unión San Felipe, reveló el gran cambio que tuvo su vida tras dejar el alcohol. “He recuperado el respeto que algún día perdí y puedo caminar con la frente en alto. Mucho tiempo salí a la calle mirando al suelo. La gente es cruel, me decían “invita a un carrete, invita un copete”. Hoy estoy feliz, es una cuarta oportunidad en mi vida”, expuso.