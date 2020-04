Ex seleccionado argentino habló del fracaso más grande en la carrera de Marcelo Bielsa

Dentro de los seis años que estuvo a cargo de la Selección Argentina, Marcelo Bielsa dejó buenos números: dirigió 85 partidos, de los cuales ganó 56 (73% de rendimiento), consiguió el mejor rendimiento en la historia de una Eliminatoria mudialista sudamericana (2002, 43 puntos de 54 posibles) y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Sin embargo, muchos hinchas jamás le perdonaron el fracaso en el Mundial de Corea del Su-Japón 2002, cuando siendo uno de los candidatos a pelear el título, quedó eliminado en la fase grupal. Justamente de ese traspié habló Hernán Crespo, ex seleccionado trasandino, con el diario Olé.

“Pegué el portazo y le di para adelante. Ese equipo volaba, había mucha ilusión pero no nos fue bien en el Mundial. Después consiguió la medalla en los Juegos Olímpicos, pero los Mundiales los terminé con mucho dolor porque no concebía otra cosa que ser campeón. De hecho, nunca miré los partidos”, dijo.

El ex goleador de River Plate y Chelsea, entre otros, no le carga todo el peso al rosarino. “Él entendió que otro era más importante y está bien. Soy un afortunado de haber jugado tres Mundiales, ser del gusto de tres técnicos diferentes no es fácil. Después, en el fútbol, cada uno tiene su librito“, sostuvo.

“El dolor de la derrota siempre fue tan grande que nunca quise volver para atrás. En esos momentos lloraba lo que tenía que llorar, lo que hiciera falta, y después arrancaba a construir los siguientes cuatro años para el próximo Mundial, con la misma ilusión de ser campeón”, complementó el ex seleccionado.