Felipe Flores reveló conversación con exjugadores de la U y le explicaron por qué los azules no ganan en el Monumental

Hace 19 años que Universidad de Chile no le gana a Colo Colo en el Estadio Monumental. La última victoria azul fue el 9 de septiembre de 2001, cuando Diego Rivarola marcó uno de los 3 goles con los que la U se impuso a los albos.

Desde ahí en adelante los universitarios no han podido derrotar al “Cacique”. En ese contexto, uno de los jugadores que entregó una teoría respecto a qué es lo que pasa con cada plantel del “Romántico Viajero”, fue el delantero Felipe Flores.

A través de una conversación con As Chile, “FF17” aseguró que “he conversado con jugadores que han estado en la U y siempre les hacia la misma pregunta, no diré nombres, pero me han dicho que cuando llegan al estadio, todo bien, motivados, pero a la hora de cuándo van a entrar al túnel, sienten como una presión”.

“Ni él me lo podía explicar, dicen que habían jugado Copa Sudamericana, en estadios grandes, estadios llenos en Brasil y Argentina, pero en ninguna parte se siente lo que pasa en el Monumental” agregó.

“Debe ser también que la historia les debe complicar un poco, la previa de la semana y esas cosas”, cerró.