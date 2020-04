“Yo sabía que a Mario Salas le iba a ir mal en Colo Colo”

Hace pocos días Mario Salas fue anunciado como técnico de Alianza Lima de Perú. Luego de su irregular paso por Colo Colo, donde estuvo poco más de un año, el viñamarino tendrá su segunda experiencia en el extranjero luego de su etapa en Sporting Cristal la temporada 2018.

Fernando Martel, ex jugador de los limeños, habló con la radio Ovación y le reveló toda la presión que tendrá en el nuevo desafío. “Ojalá le vaya bien, pero creo que no llega a un club igual o más relajado que (Sporting) Cristal. Tendrá mucha presión como en Colo Colo. Alianza no es Cristal“, manifestó.

El ex mediocampista chileno, de paso por Cobreloa, Deportes Iquique y Unión San Felipe, entre otros, expresó que sabía que a Salas no le iría bien en Macul. “Cada uno tiene su conclusión. Yo sabía que le iba a ir mal en Colo Colo. Cuando hay gente de experiencia y más presión, se le complicó y no supo manejar el plantel. Ojalá no le pase lo mismo en Alianza”, dijo.