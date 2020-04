En Inglaterra volvieron a acordarse de Alexis… pero para alabar a la última joya del Manchester United

Es un hecho que Alexis Sánchez no continuará en el Inter de Milán y deberá volver al Manchester United, sin embargo, el cuadro inglés quiere deshacerse del chileno dado el alto salario que percibe por temporada.

Su posible regreso a Old Trafford le ha dado pie a la prensa de Inglaterra para criticarlo o, más bien, compararlo con otros jugadores de la institución.

En conversación con Sky Sports, el ex volante e histórico del club, Roy Keane, alabó al portugués Bruno Fernandes y lo comparó con ex futbolistas que llegaron a los rojos, pero que no dieron con el ancho ni pudieron adaptarse, entre ellos el tocopillano.

“A menudo hablamos de que los jugadores se toman el tiempo para establecerse en un club, (a Fernandes) no le ha llevado mucho tiempo, ¿verdad? . Parece una muy buena personalidad, obviamente es un gran movimiento para él, pero parece estar disfrutando. Tiene un poco de arrogancia sobre él“, expresó.

Hay que recordar que durante las últimos mercados de fichajes, Manchester United invirtió altas cantidades de dinero en estrellas que no respondieron a las expectativas: Ángel Di María, Memphis Depay, Alexis Sánchez, Paul Pogba y Romelu Lukaku han sido algunos de ellos.