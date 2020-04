Nicolás Blandi y Pablo Mouche relatan cómo ha sido su cuarentena en Chile

Este lunes se renovó las medidas de cuarentena en diferentes lugares de Chile. En ese contexto, dos jugadores de Colo Colo, los argentinos Pablo Mouche y Nicolás Blandi relataron cómo han sido estos días sin fútbol y cómo se divierten en el encierro.

Ambos delanteros viven en la casa de Mouche, ya que el ex San Lorenzo se encuentra solo en Chile y ambos se conocen desde hace bastante tiempo. De hecho, esta es la tercera vez que comparten camarín, tras sus pasos por Boca Juniors, el “Ciclón” y ahora los albos.

“Pablo y su familia están siendo muy generosos conmigo al recibirme en su casa durante la cuarentena, yo estoy solo en Chile”, dijo Blandi en entrevista con Radio Rivadavia, sumándose también, el dueño de casa, quien expresó que “decidimos recibir a Nico porque sabemos lo difícil que es estar sólo. Aprovechamos de entrenar juntos”.

En ese sentido, Blandi comentó cómo es la rutina que tienen. “Nos levantamos temprano y entrenamos juntos por la mañana. Algunos días hacemos doble y también disfrutamos de los nenes de Pablo”.

“Para mí, Pablo es un hermano y no un amigo. Es la tercera vez que compartimos equipo. Él me ayudó mucho en boca”, comentó Nico. Por su parte, Mouche aseguró que “Es una alegría cruzarnos por tercera vez en un mismo plantel. Ya estamos los dos más maduros y disfrutamos el día a día”.

Respecto a la vida cotidiana, quién cocina y prepara bebidas, Pablo aseguró que “en la cocina manda mi mujer y cada tanto Nico mete sus inventos para la tarde, algún budín para el mate”. En ese mismo tema, su compañero en Colo Colo expresó que “siempre me gustó la cocina y ahora en esta situación mucho más. Pero ahora tengo que respetar que la cocina es de la señora de Mouche”.

Sobre su trayectoria y qué esperan realizar, Blandi dijo que “queremos que nos vaya bien en Chile. No podemos aventurarnos y decir que queremos retirarnos en Boca, debemos ser respetuosos de los clubes”, agregando que “Pablo Guede es el técnico que más me marcó en mi carrera. Me hizo crecer mucho como futbolista”.