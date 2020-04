Paulo Garcés confesó que estuvo cerca de llegar a un gigante sudamericano: “Me llamó hasta el técnico”

Paulo Garcés se unió a la tendencia de las conversaciones por los vivos de Instagram y dialogó con Curicó Albirrojo, instancia en la cual confesó lo cerca que estuvo de llegar a un gigante de Sudamérica.

“En 2011 (N. de la R: estaba en Universidad Católica) tuve la posibilidad de ir a Boca Juniors. Me llamó hasta el técnico que era (Julio César) Falcioni y se cayó de un momento a otro. Ya estaba viendo departamento y todo, estaba listo”, sostuvo.

De todas maneras y a pesar de su buen presente en Curicó Unido, el parralino mantiene viva la ilusión. “Me tocó ir dos veces a La Bombonera y me habría encantado jugar en Boca o River. Son los equipos que uno siempre sueña, como lo hicieron Gary (Medel), el “Matador” (Marcelo Salas), es uno de los sueños que me habría gustado cumplir”, dijo.

“Veía los partidos de (Roberto) Abbondanzieri y en su tiempo a Óscar Córdoba, que fue de los primeros arqueros que sacaba de volea“, complementó el ex golero de la Roja.