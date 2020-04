Colo Colo se acogerá a la Ley de Protección de Empleo: “Nunca quisimos llegar a esta situación”

Un verdadero terremoto se vivió este miércoles en Colo Colo luego de que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmara que se acogerá a la Ley de Protección de Empleo en medio de la crisis económica producto de la pandemia del coronavirus.

¿Cómo surgió todo? Luego de las negociaciones con el plantel para una posible rebaja de sueldos, no se logró un acuerdo y la concesionaria a cargo de los albos tomó la determinación. “Estoy muy afectado. A la mayoría de este plantel y sus renovaciones los contraté yo, sus contratos llevan mi firma. Nunca pensé que podíamos llegar a una situación como esta. No pensé que podíamos generar este quiebre, yo pienso que los jugadores le han dado la espalda a su institución y eso me tiene muy desilusionado. Nos hemos visto obligados a recurrir al seguro de Protección del Empleo y no lo queríamos hacer“, expresó el directivo.

“Hicimos una propuesta velando por no despedir a nadie y no tocar los sueldos más bajos. Lamentablemente luego de muchas conversaciones, no hemos podido llegar a un acuerdo con los jugadores. Para mi este es un día muy triste. Les dije “tratemos de que la sangre no llegue al río” y lamentablemente llegó. Este directorio hizo todos los esfuerzos posibles por darle una seguridad a esta institución y darle tranquilidad a un montón de gente“, complementó el puertomontino, visiblemente afectado por el hecho.

Las declaraciones de Mosa llegan justo horas después de que el plantel albo, encabezado por Esteban Paredes, mostrara una postura sobre la rebaja de los salarios en una carta abierta publicada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales.