Ronaldinho se confesó tras su estadía en prisión: “Lo primero que haré cuando salga libre será…”

Poco más de un mes estuvo Ronaldinho en una cárcel de Paraguay luego de entrar a dicho país con pasaportes alterados junto a su hermano y una empresaria que arrastraba otros problemas judiciales.

En la actualidad el ex astro brasileño cumple arresto domiciliario en un lujoso y en diálogo con el diario ABC Color, reveló algunos detalles de su estadía en prisión. “Todas las personas con las que tuve la oportunidad de compartir en la Agrupación me han recibido con amabilidad: jugar al fútbol, autógrafos, fotos... Es parte de mi vida y no tendría ningún motivo para dejar de hacerlo, mucho más con personas que estaba viviendo un momento difícil, igual que yo”, sostuvo.

Además, el multicampeón detalló qué será lo primero que hará luego de cumplir su pena aflictiva. “Darle un beso grande a mi madre que vive estos días difíciles desde el inicio de la pandemia de covid-19 en su casa. Después será absorber el impacto que esto ha generado y seguir adelante con fe y fuerza”, expresó.

“Dinho” también contó los pormenores de su arribo a Paraguay y los conflictos legales a causa de la falsificación de su pasaporte. “Todo lo que hacemos es en virtud de contratos que son gestionados por mi hermano, que es mi representante. En este caso, vinimos para participar del lanzamiento de un casino online conforme se especificaba en el contrato y para el lanzamiento del libro “Craque da Vida” que fue organizado con la empresa en Brasil que tiene los derechos de explotación del libro en Paraguay”, expresó.