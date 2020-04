Murió Michael Robinson, símbolo del Liverpool en los ’80 y presentador de televisión

Este martes a los 61 años y producto de un cáncer, murió el ex futbolista y presentador de televisión Michael Robinson, emblema del Liverpool durante la década del ’80.

La noticia fue confirmada por la familia a través de las redes sociales del comentarista. “Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado“, fue parte del mensaje publicado en twitter.

Robinson hizo carrera en Preston North End, Manchester City, Brighton & Hove Albion, Liverpool, Queens Park Rangers y Osasuna de España. Con los de Anfield logró la triple corona en la temporada 1983-84 con los títulos de la Primera División, la Copa de la Liga de Inglaterra y la Copa de Europa.

Desde 1991 a la fecha se desempeño como comentarista en varios programas de la televisión española.

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 28, 2020