Martín Lasarte reveló que pudo ser el sucesor de Jorge Sampaoli en la ‘Roja’

El entrenador uruguayo Martín Lasarte aseguró que estuvo cerca de dirigir a la selección chilena, en momentos cuando la ANFP buscaba al reemplazante del argentino Jorge Sampaoli. Finalmente, el ente rector del balompié nacional se decantó por Juan Antonio Pizzi.

“Te voy a contar algo, esto no lo conté nunca, fue en el verano post ‘U’, en diciembre de 2015 y esta situación se dio como en enero o febrero, yo estaba de vacaciones totalmente desenchufado. Estuve más cerca cuando se fue Sampaoli y cuando nombraron a Pizzi. Por lo que yo tengo entendido y por lo que a mi me dijeron (alguien de importancia) quedaron tres. Uno fue Pizzi, otro fui yo y el otro no me acuerdo, así quedó la historia”, comenzó diciendo ‘Machete’ en diálogo con el programa Grítalo América de Alberto Jesús López y Andrés Vargas, el que se transmite por Facebook y YouTube.

“Estaba en Punta del Este y me puse a escribir y anotar fechas, me empecé a ilusionar, porque realmente esto me pareció que podía ser y me hubiera gustado”, agregó.

Incluso, Lasarte indicó que estudió en detalle a cada futbolista nacional seleccionable. “Me había tocado y realmente me ilusioné, pensé que tenía una chance y no quería que me tomara desprovisto de información. Recorrí la vida de todos los jugadores chilenos que habían por el mundo, las fechas, todo, porque quería estar con todos los datos afiatados por las dudas”, dijo.

Para terminar, el ex técnico de Universidad Católica y Universidad de Chile señaló que “lo hice queriendo, con responsabilidad y con una ilusión realista, porque sabía que habían colegas más prestigiosos que yo y con mayor recorrido, y Chile es una selección apetecible. Yo podía encajar, pero es una especulación mía”.

Cabe señalar que, la Roja con Pizzi, ganó la Copa América Centenario 2016, llegó a la final de la Copa Confederaciones 2017 y quedó sin chances de llegar a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Agencia Uno