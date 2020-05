“Tuve una relación de amistad con Jorge Sampaoli; me dejaba beber y salir a las discotecas”

Luego de su brillante paso por la Roja, donde ganó la Copa América 2015, Jorge Sampaoli dio el salto de su carrera y se hizo cargo del Sevilla de España. Si bien estuvo una temporada en la cual realizó una buena campaña, pero no consiguió títulos, si se ganó el cariño de sus ex dirigidos, en especial de uno: Samir Nasri.

El volante francés, quien actualmente milita en el Anderlecht de Bélgica, conversó con un periodista a través de Instagram Live y realizó una particular confesión que tiene como protagonista al casildense. “Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador. Y con Juanma Lillo (ex ayudante) fue una relación de padre e hijo”, sostuvo.

El galo también reveló las “licencias” que tenía con el trasandino. “Me quería tanto que me dijo “ven a nuestro equipo, puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana“. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, (Sampaoli) me decía que él se encargaría de cuidarme al perro”, expresó.