El duro mensaje de surfista chileno: “Por sanidad mental, el deporte debe volver ahora”

El destacado surfista chileno, Ramón Navarro entregó un potente mensaje respecto a lo que han sido los dos meses de confinamiento que se han producido en nuestro país, producto del coronavirus que azota a Chile.

Bajo ese panorama, la leyenda del deporte de olas, aseguró que el deporte debe volver por un tema de sanidad mental y así, liberar un poco de estrés que las cuarentenas han provocado en los chilenos.

“No soy el duelo de la verdad. Algunos aspectos son el tema de la distancia social dentro y fuera del agua, distancia en estacionamientos que sean solo para residentes, y no difundir nada en redes sociales, que no haya más d 20 personas en el agua. Estas medidas, de las que habla muchos lugares con tradición en el surf como Australia o Hawái”, dijo en conversación con As Chile.

Respecto a al surf, deporte al igual que todos los demás, se cancelaron todos los campeonatos, Navarro señaló que “el panorama es incierto, y a nivel de cualquier especialidad. No hay calendario, no hay fechas, nada. Hay una crisis en el surf. A veces me miran como si fuese millonario y no es así”.

“Es complejo, porque lo primero que cortan las grandes empresas es el presupuesto de marketing, y nosotros nos hemos visto perjudicados. Por ahora, nos interesa retomar el surf lo antes posible, para hacer olas grandes, de las que no hay muchas tampoco. Así podemos preparar fotos, videos y así, nutrir a los auspiciadores por varios meses”, agregó.

Respecto a la determinación que tomó España de que las personas puedan volver a practicar deporte y en especial el surf, Navarro cerró diciendo que “tengo varios amigos que llevan 45 días sin poder meterse al agua. Creo que esta es una súper medida, porque, como te digo, por un tema de sanidad mental es saludable que la gente vuelva a practicar deporte ahora”.