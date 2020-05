Arquero de Alianza Lima está encantado con Mario Salas: “Es obsesionado con su trabajo”

El portero de Alianza Lima, Leao Butrón, entregó positivos conceptos para el nuevo entrenador del cuadro ‘íntimo’, el chileno Mario Salas, quien todavía no puede arribar a Perú producto del coronavirus.

A diferencia de Agustín Orión y Jaime Valdés, que apuntan al ‘Comandante’ como el técnico más malo de sus carreras, el experimentado guardameta de Alianza alabó al estratega campeón con la UC y Sporting Cristal.

“Me parece que es una persona muy obsesionada con su trabajo, me parece muy minucioso con los detalles porque si bien no nos podemos reunir de forma presencial y solo lo hacemos por videollamada, igual nos va dando las pautas y lo que quiere para que cuando vayamos a trabajar nada nos sorprenda“, expresó Butrón al sitio Depor.com.

Cabe recordar que Salas no ha podido reunirse con el equipo blanquiazul al llegar a un acuerdo para dirigir en plena pandemia por el coronavirus.

“Nos hemos reunido primero individualmente , después por zonas, los defensas, los volantes y los delanteros y luego nos hemos reunido los más grandes para ver otros temas“, expresó el golero de 43 años.

Por otro lado, la publicación apunta que Daniel Ahmed se hará cargo del primer equipo de Alianza si es que se reanuda pronto la liga peruana y Salas no logre llegar al país.