“Es como tener la cara de hue...”: La respuesta de Mauricio Pinilla a hincha que lo trató de “trollear” en Instagram

El delantero Mauricio Pinilla se sumó a los futbolistas que han publicado en redes sociales los arduos entrenamientos, que han tenido en medio de la cuarentena producto del coronavirus.

“Segundo turno. Trabajo nocturno impecable”, fue lo que publicó “Pingol” en su Instagram, donde aparece en una maquina trotadora.

En ese contexto, uno de los usuarios en esta red social intentó “trollear” al ex Universidad de Chile con un ácido comentario. “Por más que se entrena, si eres malo o no tienes talento, no hay mucho que hacer. Bueno, si entrenar para no ser más malo aún (es como cuando no puedes trabajar cara en el gimnasio).

Y la respuesta de Pinilla no llegó en tardar. “¡Exacto! Es como tener cara de hueón. Por más que trates la cara de hueón seguirá ahí mismo”.