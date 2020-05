Exjugador de la U se ilusiona con retorno al club: “Si me llamaran, dejaría de lado la parte económica para volver”

Uno de los jugadores que dejó un grato recuerdo en la fanaticada de Universidad de Chile, fue el lateral derecho Mathías Corujo, quien estuvo en la U entre 2014 y 2016, donde ganó un Torneo Nacional, una Supercopa y una Copa Chile.

En ese contexto, el uruguayo realizó un aserie de declaraciones en las que dejó entrever que le gustaría volver al “Romántico Viajero”. “Mi paso por el club fue espectacular. No dudé en ir a Chile. Un equipo grande, en el que quedé sorprendido por todo lo que representan. Pudimos salir campeones y fueron años espectaculares”, dijo a DirecTV Chile.

Sobre si le gustaría volver a la U, el charrúa aseguró que “si la Universidad de Chile me llama en diciembre le digo sin duda que sí. Pasé grandes momentos, me gustaría volver y la gente siempre me mostró mucho cariño”.

“Dejaría la parte económica a un lado para volver a jugar nuevamente en la U. me encantaría, aunque hoy lo veo difícil”, cerró.