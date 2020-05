Manuel Iturra y su silencioso retiro: “Fue una decisión bastante meditada, estoy tranquilo y algún día tenía que llegar”

Una de las noticias que llegó durante estos tiempos de cuarentena, fue el silencioso retiro de Manuel Iturra. El jugador colgó los botines en plena pandemia, luego de 17 años de carrera, en las que disfrutó jugar en España, Italia, Israel, México y Chile.

En conversación con Deportes en Agricultura, el “Colocho” aseguró que fue una decisión que tenía que tomar y que, a raíz del parón deportivo, iba a subir de peso, por lo que fue su mejor determinación.

“Fue algo meditado. Estoy tranquilo, no fue tan difícil y algún día tenía que llegar. No me imaginaba entrenando en el balcón de mi casa”, comenzó diciendo.

Para lo que se viene, el mediocampista continuó su relato: “la gente ve la parte bonita de ser futbolista, pero todo tiene sus pro y contras. Ahora me gustaría hacer otro tipo de cosas de las cuales me tuve que privar por ser deportista”.

Respecto a lo que se viene para su futuro, el ex Rayo Vallecano, aseguró que “me apasiona el fútbol; no me imagino otra cosa ajena a esto. Me gustaría ser entrenador. Hice un curso en España”.

“Estoy orgulloso de todo lo que imaginé tener de mi carrera. Al final soy un agradecido, me dio la posibilidad de estar en varios países”, cerró.