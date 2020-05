Presidente del Sifup tildó de “mentiroso” a Mayne Nicholls por fallidas negociaciones con plantel de Colo Colo

Información de Cristian Alvarado

El conflicto entre la directiva y jugadores de Colo Colo parece no tener solución en el corto plazo. Pese a la intervención de la Dirección del Trabajo, el acuerdo entre las partes está muy lejos de llegar, sobre todo después de las declaraciones del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien en conversación con Las Últimas Noticias sostuvo que no se entrometerá en las conversaciones y que todo está en mano de Harold Mayne Nicholls, vicepresidente ejecutivo.

Justamente la presencia del ex timonel de la ANFP es la que genera discrepancia al interior del plantel debido a su postura seria y polémicas declaraciones de los últimos días. Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, conversó con Deportes en Agricultura y tildó de “mentiroso” al antofagastino.

“Mayne Nicholls genera anticuerpos entre las personas que están en la negociación. Tal vez los jugadores estaban acostumbrados a otro tipo u manera de relación con el presidente, porque el resto de las negociaciones que llevó el plantel fueron con él (Mosa), no con Harold. Y no solamente porque está en la mesa, sino que por las cosas que habló, por las mentiras que dijo en la conferencia (lunes). Dijo que los jugadores no tenían nada que ver con la institución de aquí en adelante… Eso es un desconocimiento total de la ley. (Mayne Nicholls) pasó por sobre todas las reglas y expuso a los jugadores al escarnio público”, sostuvo.

Además, el representante de los jugadores expresó que todos los integrantes del primer equipo albo están unidos y no separados como se dijo durante la semana. “Yo sé cuáles son las reuniones que ha mantenido el plantel, cuáles son las opiniones no sólo de quienes están hoy representándolos, sino que también de los más jóvenes. Todos tienen opinión, no se excluye a nadie, todos participan. Los más grandes son los que saben, ponen la cara y el pecho por los más jóvenes”, sintetizó.