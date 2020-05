Gustavo Dalsasso contó las “razones” que lo dejaron fuera de la Roja de Marcelo Bielsa

Gustavo Dalsasso, ex portero de Everton y actual gerente deportivo de los viñamarinos, contó detalles del porqué no llegó a la Roja de Marcelo Bielsa, pese al interés que tenía el técnico rosarino por sumarlo a Juan Pinto Durán.

Dalssaso y el rosarino coincidieron en la época en que el arquero estaba en buen nivel en Viña, y Bielsa era el DT de La Roja. Las buenas presentaciones del ex portero de Huachipato despertaron el interés del Loco.

Para esa época Dalssaso ya había conseguido la nacionalidad chilena.“John Armijo y Daniel Morón me contaron que tenían un seguimiento, que estaban viendo partidos y todo eso. Pero ya está, tampoco me recuerdo lo que no fue”, contó el ex arquero.

En conversación con el programa “Nación Oro y Cielo”, especificó las razones que lo dejaron fuera de la Roja con Bielsa. “Tampoco tengo muchas pruebas, pero los dirigentes de Everton no estaban conformes con la gestión de Harold Mayne-Nichollls y Bielsa era de Harold”, develó Dalssaso.

“Los clubes tomaron una postura para sacar a Mayne-Nicholls y fue una pasada de cuentas, un aspecto más político. Eso fue lo que se me dijo a mí. Con eso yo me quedo”, concluyó el ex portero.