El drama familiar que vive jugador de Colo Colo: negligencia médica dejó a su hijo “muerto en vida”

El 21 de marzo de 2015 no es un día cualquiera para el futbolista de Colo Colo, Marcos Bolados, en esa fecha nació su pequeño hijo Maximiliano. El delantero, en ese entonces jugaba en Deportes Antofagasta y en ese momento, anotó uno de los tres goles que le marcaron los “Pumas” a la UC.

Cinco años después, el atacante de los albos se animó a contar un drama que vive desde ese día, el que debió ser uno de los más felices de su vida. “Saben muy pocos, sólo cercanos. Pero ya tengo que hacerlo, es algo de justicia, no de capricho”, dijo el ariete a T13.

“Hice un gol, sabía que mientras jugaba nacía él. Terminó el partido, agarré el teléfono y no me habló nadie”, relató Bolados, quien intuyó que algo no estaba bien.

Al relato se sumó la pareja de Bolados, Betzie López de Maturana, quien entre lágrimas explicó que “tuvo una hipoxia, una asfixia neonatal grave. Fue tanto el daño que está como muerto en vida”.

“Está en estado vegetal yo creo, no hay muchas expectativas. Es difícil”, agregó Marcos.

Para la pareja, el problema fue que no hubo una condición natural, ambos apuntan a una negligencia médica de una clínica de Antofagasta. Realizaron la demanda y hasta la fecha, no han tenido una resolución clara.

“Lo vi, chiquitito, en una incubadora con 20 cables en el cuerpo. Lo que más me costó fue entrenar, no podía. El dolor no te deja escuchar, es imposible sentirse bien”, aseguro Bolados.

“Siempre quise pensar que él estaba bien, pero al fin y al cabo sé que no está bien. Siempre quise vivir en usa burbuja, para no tener tanto dolor”, cerró.

Cabe señalar que, el presente de Maximiliano no es de los mejores en cuanto a salud. El pequeño no tiene movilidad, sufre de episodios de epilepsia refractaria, por lo que su padre y madre tomaron la garra de revelar su historia.