Luis Felipe Gallegos y un anhelo en el largo plazo: “Yo quiero volver a la U. Si alguna vez regreso a Chile, será la prioridad”

Con sólo 28 años, Luis Felipe Gallegos tiene una carrera más que llamativa. Universidad de Chile, Unión Berlín de Alemania, Recreativo Huelva de España, Necaxa y Atlético San Luis de México forman parte de su currículum y por ahora, se encuentra en cuarentena luego de la cancelación de la Liga MX a causa del coronavirus. “En lo personal se me hace positiva la decisión porque uno tiene contactos con otros jugadores”, sostuvo en diálogo con Deportes en Agricultura.

El zurdo vive su segunda etapa en el fútbol azteca donde dejó una buena impresión en los rojiblancos durante los seis años que estuvo en la institución. “Necaxa fue el equipo que me abrió las puertas en México, me dio todas las oportunidades. Técnico que llegó siempre contó conmigo. Cuando llegué a México, me recibieron muy bien y me reencontré con mi nivel. Ahí estuve rodeados de chilenos como Edson Puch, Marcos González; también cuando conocí a Dios tuve un segundo aire como persona y empecé a ver las cosas con mayor responsabilidad“, expresó.

Sin embargo, el copiapino manifestó un deseo a largo plazo: regresar a Universidad de Chile, club donde debutó en la temporada 2010 bajo la tutela de Gerardo Pelusso. “Volver a la U también es uno de mis objetivos. Quiero volver a la U; si alguna vez regreso a Chile, será la prioridad. Para mí es el equipo más grande de Chile, ahora hay que ver si ellos quieren contar conmigo”, dijo.

Antes, eso sí, Gallegos quiere resolver una de las pocas deudas que tiene su carrera: triunfar en Europa. “Como jugador siempre tengo la ilusión de volver a un lugar en donde no me fue bien. Estuve en Alemania un año donde me fracturé el quinto metatarsiano y el tabique nasal. Me encantaría volver a Europa, pero hay que ser realista: tengo 28 años y con esta situación del coronavirus todo es más difícil, pero mantengo la ilusión”, argumentó.

Al cierre también trató de explicar por qué no es convocado a la Roja. “Debe ser por algún tema deportivo, además en el mediocampo existe mucha demanda de futbolistas. En la Selección debe ser la zona más poblada y, por lo mismo, creo que debe ser solo por decisión técnica. Mantengo las ganas de ser parte de este nuevo proceso en la Roja“, justificó.