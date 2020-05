Gonzalo Fierro revela quién lo decepcionó tras su salida de Colo Colo: “Me desilusionó Marcelo Espina”

A pesar que el volante Gonzalo Fierro lleva casi dos años fuera de Colo Colo, el mediocampista sigue instalado en el corazón de los hinchas del “Cacique”. El “joven pistolero” volvió a recordar su partida de Macul y reveló quien fue una de las personas que lo decepcionó en el elenco albo.

En conversación con el programa “Grítalo América” de Alberto Jesús López y Andrés Vargas, el actual jugador de Deportes Colina aseguró que “me desilusionó Marcelo Espina en su cargo como gerente porque yo fui compañero con él, fue mi entrenador y entonces lo único que quería que me dijeran en su momento si me iban a renovar o no”.

“A mí lo que me desilusionó es que me hayan dicho dos días antes del término del torneo y que la solución de ellos haya sido las cosas que me iban a dar terminando el partido con Universidad de Concepción, eso es lo que a mí me molestó porque querían quedar bien y salir como amigos”, agregó.

“Después Aníbal Mosa nunca me habló, nunca me llamó como para decirme lo que había sucedido, quizás tampoco tiene derecho, pero si yo creo que el presidente me debería haber llamado, me quedé esperando el llamado de alguien”, complementó.

“Cuando volví al Monumental con Antofagasta, muchas personas que estuvieron involucradas ninguno me quiso ver la cara, me los topé de frente y agacharon la cara”, cerró.