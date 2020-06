Felipe Flores: “Aníbal Mosa ya perdió la confianza de los jugadores”

Felipe Flores, delantero de Deportes Antofagasta, disparó contra el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, luego de que este último no le descontara parte de la deuda que mantiene con la concesionaria.

Según informa La Tercera, Flores se comprometió a pagar 13 cuotas de $ 5.318.800, para salvar su casa en Chicureo y salir de un conflicto legal con la concesionaria, que demandó al futbolista por el no pago de US$ 100.000.

El ariete aseguró que ya pagó 11 cuotas, pero ante el escenario actual por la pandemia, le pidió a Mosa que se le descontara una de los pagos restantes, recibiendo una respuesta negativa del empresario, a través de su abogado.

Por lo mismo, el deportista señaló sobre el conflicto del plantel con el dirigente que “los jugadores tienen que entenderlo por la situación difícil que estamos pasando , pero él no. ¿Por qué no me entendió a mí y me hizo un descuento de un mes, sabiendo que llevo 11 cuotas pagándole de manera perfecta?”.

En la misma línea, agregó que “él (Mosa) ya perdió la confianza de los jugadores, debería dar un paso al costado. Nunca más los jugadores volverán a confiar en él”.

Consultado sobre si ha conversado sobre el conflicto con sus ex compañeros “albos”, el delantero detalló que “claro que he conversado con ellos y como te dije recién, se perdió la confianza en Mosa, ningún futbolista confía en él”.

“Le pagó a muchos jugadores indemnizaciones millonarias. Hasta $ 500 millones al último entrenador (Mario Salas, quien recibió cerca de US$ 600 mil por su despido). Y más encima viaja a buscar a Scolari, lo hace público, viaja con el el vicepresidente (Harold Mayne-Nicholls) y el director deportivo (Marcelo Espina), sin tener un preacuerdo. Un error infantil o una estrategia comunicacional carente de realidad”, añadió Flores a La Tercera.

El formado en Macul sentenció: “basta de que se engañe al hincha, ya es hora de que Colo Colo vuelva a sus socios. Todos sabemos del acuerdo que tiene Mosa con los dos representantes del club social, tienen tomado el club. Lo mejor que debe hacer Mosa es renunciar”.

Agencia Uno