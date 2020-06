El motivo por el que Lucas Passerini no se ha nacionalizado chileno: “Es complicado”

El delantero argentino Lucas Passerini fue una de las grandes figuras de Palestino en 2019. El atacante tenía toda la intención de nacionalizarse chileno, luego que su abuela tiene padres chilenos.

Eso ocurrió en septiembre de 2019 y hasta la fecha el goleador del Cruz Azul de México todavía no puede concretar esta ilusión. ¿La explicación? El jugador aseguró a RedGol que es complicado que su abuela viaje a Chile.

“Todo es por parte de mi mamá y abuela, por ahí se puede hacer la nacionalización chilena. Mi abuela tiene que viajar a Chile para que ella se haga chilena y ahí me la tiene que pasar a mí, pero por ahí se hace un poco difícil”, dijo.

“Es complicado porque ella vive mucho más al sur de Argentina y está con una enfermedad, por eso lo veo lejano. Si ella no viaja no puedo nacionalizarme chileno, así me lo dijeron en Palestino. Tiene que venir personalmente”, aseguró.

En el cierre, Passerini igual se ilusiona con jugar por la Roja. “Me gustaría, pero lo veo lejano, por la situación que vive mi abuela. Trataremos de seguir trabajando, pero feliz siempre. La prioridad es la familia y si ella no está en condiciones no puedo hacer nada”, finalizó.