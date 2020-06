El llamado que hizo Coquimbo Unido a sus hinchas luego de volver a los entrenamientos

El club Coquimbo Unido realizó un llamado a sus hinchas a no asistir a las prácticas presenciales del plantel ‘pirata’, que comienzan este martes y que se llevarán a cabo bajo estrictas medidas sanitarias en plena pandemia de coronavirus.

El primer equipo aurinegro se sumará hoy a Huachipato, Deportes Antofagasta, Deportes La Serena, Everton y Universidad de Concepción como los equipos que ya iniciaron sus prácticas presenciales. En la presente jornada también lo hará Curicó Unido.

A través de un escrito dado a conoce en redes sociales, la tienda del norte chico indicó que “el confinamiento de todos y cada uno de los funcionarios del club, el entrenamiento en cuarentena de nuestros guerreros, el apoyo de sus familias y las nuestras en períodos de incertidumbre, el trabajo sin precedente que se realizaba de forma remota y todas las aristas que dejaron de estar al azar, no tendrían mayor fundamento si no seguimos los estrictos protocolos que nos permitirán más temprano que tarde”.

“Si por ahora (como hinchas) no podemos estar presentes físicamente, estaremos haciendo el aguante de otra forma, de la que más te acomode, pero necesitamos que priorices el cuidarnos. Nos encantaría que fuese distinto, pero no hay posibilidad de permitir a alguien más donde no se autoriza, por lo que cada entrenamiento tendrá la rigurosidad correspondiente”, agregó.

Para finalizar, Coquimbo Unido fue claro en señalar a sus aficionados que ”no pueden asistir a las prácticas, pues de ser así, serán suspendidas. Permitamos que nuestros piratas vuelvan a estar en las condiciones físicas óptimas para que dejen la vida en cada balón”.

Al momento de la detención del Campeonato Nacional 2020, a mediados de marzo, el equipo que dirige Germán Corengia se ubicaba en el decimoséptimo y penúltimo lugar de la tabla con cuatro puntos.