La incertidumbre de Walter Montillo producto del coronavirus: se replanteará un posible retiro

Walter Montillo, mediocampista argentino de Universidad de Chile, reconoció que repensará el tema de su retiro del fútbol, que tenía fijado para fin de año, luego de la larga detención de la actividad por la pandemia de coronavirus.

En rueda de prensa remota, la ‘Ardilla’ se refirió a lo que pasará en su carrera. “Cuando empezó el año tenía más claro que iba a ser este año el que iba a jugar e iba a parar. Con todo esto, me hace replantearme muchas cosas”, indicó.

“No sabemos cómo va a seguir. Hay una fecha estipulada, el 31 de julio (para la vuelta del fútbol en Chile), pero no quiero tomar una decisión apresurada. No sé cuánto tiempo voy a poder jugar hasta el final del torneo. No sabemos si se va a volver a jugar, por cuánto tiempo o si se jugará todo el torneo“, agregó.

En la misma línea, el jugador de 36 años señaló que “cuando veamos si todo esto pasa, si el fútbol vuelve con normalidad, tomaré la decisión con mi familia. A principio de año la tenía bien tomada, ahora la tengo que repensar”.

Para finalizar, Montillo se refirió a lo que será el pronto regreso del primer equipo azul a las prácticas, que tendría que darse a fin de mes y bajo estrictas medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

“Si seguimos el protocolo a rajatabla, no tendríamos que tener problemas. Solo iríamos a entrenar y volver, si no hay contagiados en nuestra área, no tendríamos problemas, porque en el club, en U. de Chile, están preparados los protocolos para que nos den el ok”, sentenció.

Agencia Uno