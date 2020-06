La ATP le dio la mejor noticia en meses a Cristian Garin

Luego de meses de incertidumbre y torneos cancelados por causa de la pandemia del coronavirus, la ATP anunció el calendario con el cual afrontará la recta final de la temporada 2020.

La actividad volverá el 14 de agosto con el ATP 500 de Washington, mientras que una semana después se disputará el Masters 1.000 de Cincinatti que se trasladará al recinto de Flushing Meadows, misma sede del US Open.

Justamente el Grand Slam norteamericano se disputará entre el 31 de agosto y 13 de septiembre. Posteriormente las competencias se trasladarán a Europa con el ATP 250 de Kitzbühel, los Masters 1.000 de Madrid y Roma y Roland Garros desde el 27 de septiembre.

“El calendario está sujeto a cambios y se realizará un seguimiento continuo de las condiciones de salud y seguridad, las políticas de viajes internacionales y la aprobación gubernamental de los eventos deportivos. Todos los eventos se albergarán bajo estrictas pautas relacionadas con la salud y la seguridad, el distanciamiento social, la reducción o ausencia de aficionados en la grada”, informó el organismo mediante un comunicado.

Así las cosas el chileno Cristian Garin (18° ATP) al fin volverá a las canchas.

The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.

The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.

— ATP Tour (@atptour) June 17, 2020