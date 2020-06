Pablo Mouche y conflicto con Blanco y Negro: “Estamos tranquilos, nunca intentamos hacerle mal a nadie”

El delantero de Colo Colo, Pablo Mouche, conversó con Deportes en Agricultura y comentó cómo fueron las negociaciones con Blanco y Negro, luego del quiebre que se provocó entre el primer equipo y la concesionaria, tras no llegar a un acuerdo por la reducción de sueldos por la crisis del coronavirus.

“Este periodo lo tomo como un lapso donde hubo una negociación y no se llegó a un acuerdo. Lo que tenemos que hacer es dejar pasar lo que pasó. Hubo errores de las dos partes, aceptarlo y seguir adelante, mirar hacia el frente”, dijo.

“Una negociación entre tres partes no me gusta que sea divulgada. Me gusta que siempre que ahí porque se tocan temas económicos”, agregó.

“Hay que hacer borrón y cuenta nueva, no te sirve de nada quedarte en el pasado, sentir bronca o estar ‘bajoneado’, porque eso te va a perjudicar en la cancha”, complementó.

En ese sentido, el exjugador de Boca Juniors confesó que “si hubo errores de las dos partes, el día de mañana tendremos que sentarnos, mirarnos a la cara y reconoces cuáles fueron los puntos en los que nos equivocamos”.

Respecto a cómo se sienten dentro del plante, Mouche cerró diciendo que “estamos tranquilos y consientes que nunca intentamos de hacerle mal a nadie. Es la única forma en como lo veo. Esto es una cadena que fue muy intenso durante el periodo que duró”.