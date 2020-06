Preparador físico de Universidad Católica alabó la rápida gestión y compromiso del club con los jugadores durante la pandemia

Ha pasado más de 100 días desde que se paralizó el Campeonato Nacional debido a la pandemia del coronavirus. Si bien algunos clubes tuvieron dificultades tanto contractuales como organizativas con sus jugadores, hay otros que desde el primer día de la emergencia respondieron a cabalidad.

Facundo Peralta, preparador físico de Universidad Católica, dialogó con Deportes en Agricultura y alabó la gestión realizada por el club. “Nosotros hemos tenido la suerte y la posibilidad de que la institución haya podido cumplir con un mini gimnasio en cada casa de los futbolistas, una banda para cada jugador. Además se suben a una nube los entrenamientos de cada jugador y así podemos tener un control de cada práctica”, expuso.

El profesional e integrante del cuerpo técnico de Ariel Holan se manifestó tranquilo por las labores hechas a nivel física y no abordó si se encuentran en ventaja con respecto a otros elencos. “No sé si es ventaja o no, porque desconozco lo que están realizando los demás equipos y sus jugadores. Tener el trabajo y el control como lo estamos realizando nos deja la tranquilidad que todo está marchando bien”, expresó.

El colaborador del ex Independiente de Avellaneda, además, reconoció que los cruzados están listos para volver a las prácticas en cancha. “Nuestra institución está preparada, tiene los protocolos elaborados y aprobados por las autoridades sanitarias. Entiendo la postura que los deportistas pueden entrenar y desarrollar los ejercicios en los parámetros de cada disciplina, pero también está el deseo que termine lo antes posible esta pandemia“, finalizó.