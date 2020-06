La drástica decisión que tomó el América de México respecto a Nicolás Castillo

El delantero chileno Nicolás Castillo se sigue recuperando de lo que fueron las complicaciones que tuvo en una operación, en la que sufrió una trombosis en una de sus piernas. En ese sentido, el América de México tomó una drástica decisión respecto al ariete.

Fue el mismo entrenador de las Águilas, Miguel Herrera, informó que el formado en Universidad Católica no será inscrito por su club de cara al torneo Apertura 2020.

“La directiva llegó a un acuerdo con Nico, él seguirá con su proceso de recuperación, la lesión todavía va a llevar más tiempo de lo que tomará este torneo. Esta plaza del NFM se liberará con Castillo nada más para este torneo”, dijo.

“No pasa por el no registro porque eso significa que podría estar libre, se llega a un acuerdo con él, su representante y con la Federación porque la lesión justifica que no podemos contar con él para este torneo”, expresó.