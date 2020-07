El TAS le dio una excelente noticia a Claudio Bravo y al Manchester City

Durante este lunes el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS en inglés) le dio una buena noticia al Manchester City y a Claudio Bravo. El organismo aceptó el alegato presentado por el cuadro inglés y dejó sin efecto la sanción de la UEFA que los dejaba fuera de las competiciones continentales durante dos temporadas por vulnerar el fair play financiero.

“Como los cargos con respecto a cualquier acción deshonesta por la ocultación de fondos de capital fueron violaciones (de la normativa) más que no una obstrucción a las investigaciones del CFCB, no era apropiado imponer una prohibición de participar en las competiciones de clubes de la UEFA por el fallo del Manchester City de no cooperar con las investigaciones de CFCB“, sostuvo la entidad.

De todas formas el conjunto celeste deberá pagar una multa de 10 millones de euros y no 30 como lo pidió el máximo ente del fútbol europeo.

Así las cosas, Manchester City estará presente en las próximas ediciones de la UEFA Champions League o Europa League, dependiendo de sus resultados deportivos.