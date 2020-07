Lorenzo Antillo apunta al posicionamiento del torneo como objetivo de campaña y reveló particular reacción familiar

En su primera entrevista radial desde que anunció su candidatura a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Lorenzo Antillo dialogó con Deportes en Agricultura y explicó algunos puntos de su programa de gobierno.

El actual presidente de Audax Italiano reveló la reacción de su familia cuando se enteraron que se sumaba a la carrera por el sillón de Quilín. “En mi casa no están muy contentos, pero tengo una motivación particular para tomar este desafío. Llevamos varios años dando un mal espectáculo en la ANFP y eso es lo que más me motiva. Queremos mejorar el proceso formativo, con foco en la calidad y competitividad de ellos, promover una evolución financiera de los clubes”, dijo.

El líder dirigencial de los itálicos, además, enfatizó en la prioridad de posicionar al Campeonato Nacional en la élite de Sudamérica. “Es importante mejorar la calidad de la competencia, hacer torneos más competitivos y tenemos un rol fundamental con Turner para poder sacarle provecho a este producto“, expresó.

El directivo también llamó al debate de ideas y apeló a la inclusión triunfe quien triunfe. “Quien gane la elección de la ANFP debe velar por fiscalizar a los clubes y cumplir con aquello, independiente de la nacionalidad y profesión de los dueños de clubes. Todos los procesos de elección tienen debate de ideas. Yo espero tener un gobierno inclusivo, sin importar si votaron o no por nosotros“, sostuvo.

Al cierre de la conversación mostró su confianza en que triunfará en las elecciones que se realizarán a finales de julio. “Vamos a ganar, estoy muy confiado en que el trabajo y propuesta que tenemos son las mejores para la industria. Creo que vamos a convencer a los clubes que nos faltan“, cerró.