"Me acuerdo de todos...": Diego Rivarola eligió su mejor gol ante Colo Colo

Este 14 de julio Diego Rivarola cumple 44 años. El ex delantero y actual deportivo de Universidad de Chile dejó una huella imborrable en los universitarios, cuestión que se traduce en los 101 goles y seis títulos durante sus tres períodos en la institución.

El mendocino conversó con Deportes en Agricultura y pese a que han pasado ocho años de su retiro, sigue sorprendido con el cariño de los hinchas azules. “Me alegra que muchos de ellos sientan alguna referencia conmigo. Llegué sin ser nadie y hoy me siento alguien muy importante, un referente para algunas generaciones de la U. Me llena de orgullo llegar hasta donde llegué, estoy agradecido de Chile y la gente de la U”, dijo.

Del centenar de tantos con los laicos, siete se los anotó de manera oficial a Colo Colo. Precisamente “Gokú” recordó lo especial que eran para él los superclásicos. “Jugar un clásico es un privilegio para pocos y hacer goles en esos partidos es para muy pocos. Yo tuve ese privilegio y uno de los goles más recientes es el que anoté en el último clásico que me tocó jugar, es muy recordado y aparte es un bonito gol. Me acuerdo de todos los goles que le hice a Colo Colo y el hincha siempre me lo recuerda, entonces es más importante”, expresó.

“Siempre que enfrentaba a Colo Colo me sentía el mejor, siempre quería ser el mejor del partido y a lo mejor sin serlo me convertía. Los goles en esos partidos son muy determinantes”, complementó Rivarola, quien ratificó su compromiso y vínculo con los seguidores universitarios. “Cada vez que aparecía un clásico, la gente esperaba un gol mío y no le podía fallar a la gente“, cerró.