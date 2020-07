Claudio Bravo pidió justicia para Antonia Barra tras arresto domiciliario de Martín Pradenas

Durante esta mañana el Tribunal de Garantía de Temuco desestimó la petición de prisión preventiva para Martín Pradenas, imputado por el delito de violación contra Antonia Barra, y sólo decretó arresto domiciliario total para los 120 días que dure la investigación.

La decisión del juez Federico Gutiérrez causó molestias a nivel general y así se reflejó en las redes sociales, donde muchas mujeres criticaron el actuar del magistrado.

Sobre la misma, el arquero y ex capitán de la Roja, Claudio Bravo usó el mismo espacio y pidió justicia para la joven víctima de 21 años. “No, no te olvidamos, ni olvidaremos. #AntoniaBarra Que la verdad sea justicia. #NuncaMás #NiUnaViolaciónMás #Respétalas #JusticiaParaAntoniaBarra”, escribió.

No es primera vez que el jugador del Manchester City expresa su apoyo a la familia Barra Parra.