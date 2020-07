“Bigotón” le dio el visto bueno a la llegada de Pellegrini al Real Betis: “Es un caballero en todos los sentidos”

La llegada de Manuel Pellegrini al Real Betis fue otro de los temas que abordó Vicente del Bosque en diálogo con Deportes en Agricultura. El multicampeón con el Real Madrid y ganador de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 con España, le dio el visto bueno al arribo del chileno y lo elogió.

“Me parece muy bien recuperar a un entrenador que tuvo un trabajo muy importante en España y que se le ha reconocido. Es un caballero en todos los sentidos y con un gran conocimiento”, sostuvo el hispano, quien defendió el paso que tuvo el “Ingeniero” por los blancos a inicios de la anterior década. “A los entrenadores no se le puede sólo evaluar por los trofeos, existen otras cosas más a considerar. Es un entrenador laborioso y representa bien a los clubes en los cuales a estado”, dijo.

“Bigotón” también tuvo palabras para el reciente ascenso del Leeds United a la Premier League y en específico, al trabajo realizado por Marcelo Bielsa. “En lo personal no lo conozco, pero tengo amigos y jugadores que me han hablado muy bien de él. Son cosas que tiene el fútbol, que a uno no se le reconozca (Pellegrini) no significa que a otro no. Hay que valorar su trabajo y el ascenso que consiguió con el Leeds United”, expresó.