“Huaso” Isla salió al paso y aclaró la supuesta llamada de Manuel Pellegrini para ir al Real Betis

Información de Eugenio Salinas desde Alicante, España

Luego de su salida del Fenerbahce de Turquía, el nombre de Mauricio Isla ha estado en la órbita de clubes importantes tales como Boca Juniors y el Real Betis. Hace pocas semanas, Manuel Pellegrini fue presentado como técnico de los andaluces para las próximas dos temporadas con la opción de una tercera si los resultados lo acompañan.

Además, y bajo ese escenario, la prensa de dicha localidad especuló con un llamado del DT al lateral para que defienda a los albiverdes. En conversación con Deportes en Agricultura desde Alicante, España; el bicampeón de América salió al paso de los trascendidos de manera tajante. “No he hablado con Manuel Pellegrini, no he tenido ninguna conversación con él. Todo el mundo está preparando lo que viene, no se sabe cuándo vuelve el campeonato, están más atentos a que los jugadores no se contagien”, dijo.

“Si yo tengo una conversación con él y quiere que vaya al Betis, sería una linda oportunidad. El fútbol español es uno de los mejores del mundo y sería lindo jugar acá“, advirtió el oriundo de Buín, quien tuvo varios elogios para su compatriota. “Pellegrini tiene una trayectoria tremenda en España, lo quieren mucho. Llegó a un equipo al cual no le fue bien en la temporada”, explicitó.