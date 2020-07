“Siempre lo he dicho: Marcelo Bielsa es el mejor entrenador que he tenido”

Información de Eugenio Salinas desde Alicante, España

Mientra analiza ofertas para continuar su carrera, Mauricio Isla conversó con Deportes en Agricultura y tuvo palabras para el hombre del momento: Marcelo Bielsa. El rosarino, quien lo dirigió en la Roja entre 2007 y 2011, viene de ganar la EFL Championship y conseguir el ascenso a la Premier League junto al Leeds United.

El lateral derecho no se olvida del técnico y se deshizo en elogios. “Cuando ibámos a la Selección estábamos 10 días con él, pero siempre lo he dicho: es el mejor entrenador que he tenido; por lo que ha entregado, lo que te enseña“, dijo.

“Me pone contento que esté viviendo estas cosas. Subir a un equipo al cual los jugadores no los conoce nadie y los hace crecer, ser fuertes y los sube a la Premier League con su trabajo“, complementó el “Huaso”, quien sostuvo que no ha hablado con el argentino. “Tú no sabes si te va a responder o no, por algo le dicen loco. Él es así, hay que tener cuidado igual“, sostuvo.

El oriundo de Buín, además, no se cerró a la chance de volver a la Premier League y recalar en la escuadra del condado de Yorshire. “Sí, me gustaría (volver a ser dirigido por Bielsa) y no porque ahora subió a la Premier League, sino que es por su trabajo, su seriedad, por lo que le puede entregar al futbolista. Eso es una motivación, que un jugador tenga responsabilidad con el entrenador, él vive el fútbol de la noche a la mañana”, cerró.