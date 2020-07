Gala Caldirola, esposa de Mauricio Isla, dio “indicios” del posible destino deportivo del lateral

Durante este jueves Mauricio Isla habló con Deportes en Agricultura y si bien reveló que no ha hablado con Manuel Pellegrini, no escondió sus posibles deseos por ir al Real Betis. “No he hablado con Manuel Pellegrini, no he tenido ninguna conversación con él. Si yo tengo una conversación con él y quiere que vaya al Betis, sería una linda oportunidad. El fútbol español es uno de los mejores del mundo y sería lindo jugar acá”, dijo.

Precisamente de esto conversó Galadriel Caldirola, esposa del jugador, con Canal 13. “Tengo el corazón dividido porque hay propuestas en Argentina, España y Chile. Cada lugar tiene algo que nos gusta, entonces la decisión no está clara“, expresó.

De todas formas la modelo dio ciertos indicios del posible destino del bicampeón de América con la Roja. “En España están mi familia y mis amigos; en Chile toda la gente que amamos. Por lo menos a mí me encanta España, tengo toda la gente que amo acá. Argentina también me suena bien, así estamos poniendo todo sobre la balanza para ver qué haremos”, manifestó.

“A Mauricio (Isla) le hace mucha ilusión jugar en España, pero también sé que Boca Juniors es un equipo grande, que tiene mucho nombre y le llama mucho la atención”, cerró la hispana.