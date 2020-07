Gonzalo Espinoza: “Prefiero salir campeón, pero quiero ganar en el Monumental”

Gonzalo Espinoza, mediocampista de Universidad de Chole, apuntó a los objetivos del cuadro azul a semanas de la reanudación del Campeonato Nacional y reconoció que el ganar en el Estadio Monumental también es un tema importante para el plantel azul.

La ANFP tiene estipulado inicialmente reanudar las competencias el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto. Al momento de la detención, el elenco colegial llevaba un buen tranco y se ubicaba cuarto en la tabla, a cuarto puntos del líder Universidad Católica.

Este buen arranque de torneo genera esperanza en el CDA, principalmente en poder conseguir un título esquivo desde el Clausura del año 2017. Incluso, el deseo de volver a ganar en Pedrero, que no ocurre desde el 2001, también se plantea.

“Prefiero salir campeón, pero no niego las ganas de ir y ganar allá (en el Monumental), pero claramente queremos darle la alegría y la satisfacción a la gente de ganar ese partido”, declaró el volante de quite.

Espinoza también tuvo palabras para el cambio en la presidencia de Azul Azul, con el arribo de Cristián Aubert por José Luis Navarrete. Sobre este último, el oriundo de Constitución dijo que “fue muy cercano en un momento complicado del club. Se las bancó todas”.

En cuanto a Aubert, el jugador de 30 años dijo que “a Cristian yo lo conozco. Ellos me trajeron el año 2014. Recuerdo que fui a firmar el contrato a su casa. Sé como trabaja, sé lo profesional que es, sé como se maneja dentro del grupo y no me cabe duda que va a hacer un buen trabajo, que va a estar muy cercano, similar a Navarrete. No me cabe duda que estará siempre con el plantel, apoyando en todo momento”.

Para finalizar, el ‘Bulldog’ habló de la posible venta de las acciones de Carlos Heller, el máximo accionista de Universidad de Chile. “No creo que Carlos esté pensando en eso y si lo hace debe ser por un motivo muy grande. Creo que lo conozco un poco y sé del amor que tiene por el club, a pesar que lo han criticado mucho. Puede ser que venda, pero desligarse del club lo veo difícil”.