Federico Valdés respaldó al nuevo presidente de Azul Azul y abordó la “deuda histórica” del estadio azul

Durante cinco años (2007-2012) Federico Valdés lideró los destinos de Azul Azul y si bien los inicios fueron complejos, revirtió la situación y encabezó uno de los procesos más exitosos de Universidad de Chile con cuatro títulos nacionales (2009-A, 2011-A, 2011-C y 2012-A), dos semifinales de Copa Libertadores (2010, 2012) y una Copa Sudamericana (2011).

En diálogo con Deportes en Agricultura, el rector de la Universidad del Desarrollo recordó sus tiempos en la concesionaria y respaldó al nuevo presidente, Cristián Aubert. “No fue una convivencia fácil porque éramos todos muy fanáticos de la U. A Cristián Aubert lo contraté yo y se desempeñó de gran manera. Carlos Heller sabe de su capacidad y creo que es una muy buena apuesta. Desarrolló una estrategia comercial que nos hizo tener una buena caja. La U hoy está mucho más ordenada, a José Luis Navarrete le tocó un momento muy complicado. Le tengo fe a Cristián Aubert“, expresó.

Bajo ese mismo punto, Valdés se refirió al complejo 2019 que tuvieron los universitarios y lo seguro que ve al equipo para esta temporada. “El equipo de la U este año es competitivo. Lo del año pasado fue un mal sueño, deberíamos terminar entre los cinco primeros. La U era muy frágil el año pasado“, dijo.

El empresario, además, abordó los altibajos de la gestión de Carlos Heller (2014-2019). “Todo lo que le pasó a la U lo viví de lejos y es muy distinto estar adentro. Creo que Carlos Heller le puso toda la tincá (sic) y mucha plata. Él siguió una estrategia que no funcionó, pero que pudo haber funcionado. Quizás nosotros tuvimos más paciencia”, sintetizó.

Al cierre del diálogo, Federico Valdés habló de la “deuda histórica” del estadio propio para Universidad de Chile. “Si uno mira una perspectiva histórica por el estadio, los dirigentes de otros clubes fueron más visionarios. La U dejó pasar oportunidades muy buenas. No hubo cómo encontrar un emplazamiento para el estadio. Aunque no era nuestra prioridad, estuvimos muy cerca de hacerlo en La Cisterna. Nos quieren cerca, pero no al lado“, finalizó.