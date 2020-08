“Me encantaría que Claudio Bravo no se metiera en la política; me gustaría verlo en otro puesto”

Durante este miércoles Claudio Bravo dialogó con “Mujeres con opinión”, programa que se transmite vía Instagram, y no descartó la idea de dedicarse al servicio público una vez que termine su exitosa trayectoria. “Quiero realizar un máster en gestión deportiva. También me gustaría tener alguna opción en la política, porque me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás“, dijo.

Los dichos del arquero del Manchester City generaron revuelo y fueron abordadas por Juvenal Olmos, quien en su minuto participó de una elección parlamentaria aunque sin éxito. El ex técnico de la Roja conversó con Deportes en Agricultura y fue tajante.

“Me encantaría que (Claudio) Bravo no se metiera en política, que pudiera destilar todo lo que ha ganado fuera del deporte, del fútbol. Lamentablemente en los últimos años ha sido poco el movimiento de los políticos y en realidad los únicos perjudicados son las líneas de deportistas que se quedan con líneas de desarrollos muy atrasadas como país”, expresó.

El actual comentarista del CDF, además, perfila al guardavallas actividades lejanas a la política. “Me gustaría ver a Bravo en otro puesto, que no se quemara (sic) antes de armar una escuela con lo que han sido de esta “Generación Dorada” porque han ganado cosas importantes. Todos sabemos que cuando los jugadores se retiran, pasa un tiempo y esa aureola si no la saben nutrir, se la saca cualquiera. No sé bien cuál será su tendencia política, pero veo que el mundo político está cada vez más raro y difícil de poder seguirlo. Es bien veleidoso el mundo de la política”, finalizó.