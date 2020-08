No habrá duelo de chilenos en la UEFA Europa League: “Nadie me lo advirtió, estoy molesto”

Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz cumplió el trámite ante el Rangers de Escocia y clasificó a los cuartos de final de la UEFA Europa League, instancia donde enfrentará al Inter de Milán de Alexis Sánchez.

Sin embargo, pese a las expectativas, no habrá duelo de nacionales. ¿El motivo? El volante fue amonestado y se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas. “No tenía idea de que estaba al borde la suspensión, nadie me lo advirtió. Estoy molesto porque no podré estar en el partido del lunes”, reveló molesto en diálogo con LUN.

“Después del partido me dijeron que quedaba fuera. Si me hubieran dicho que estaba al borde de la suspensión, quizás me habría cuidado y no habría cometido el foul que me dejó fuera del siguiente partido. Más que enfrentar a Alexis, quería seguir jugando en la Copa. Estoy muy molesto con la situación“, agregó el “Príncipe”.

De todas formas hay un “vacío legal” tras la modificación excepcional del artículo 49.094 del torneo continental. “De manera excepcional, todas las tarjetas amarillas y las sanciones de tarjetas amarillas pendientes expiran al final de los play-offs. Además, todas las tarjetas amarillas expiran al completarse los octavos de final. No se trasladan a los cuartos de final“, sostiene el escrito.

Si esto se mantiene, el puentealtino estaría presente ante los lombardos, pero todavía hay dudas.