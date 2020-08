Tiane Endler tras su jornada agridulce en Francia: “Volvería a patear mil veces ese penal”

Christiane Endler tuvo una jornada agridulce durante este domingo en la final de la Copa de Francia entre Paris Saint Germain y Olympique de Lyon. La chilena atajó un penal en la definición, pero erró otro y su elenco no pudo levantar el título.

Horas después del traspié, la capitana de la Roja entregó un alentador mensaje en sus redes sociales. “Que lindo es el fútbol, miles de emociones en un mismo partido, pasas de la euforia a la desolación de un segundo a otro. Si me preguntan porque juego fútbol es por eso, por vivir momentos como este, nada me mueve así, jugando me siento viva”, comenzó.

La guardavallas siguió con su desahogo y fue tajante. “Volvería a patear mil veces más ese penal y me duele haberlo perdido, pero espero con ansias la revancha y lo mejor de todo es que sé que luego va a llegar, porque el fútbol siempre te las da. Se gana, se pierde, pero siempre se aprende. A seguir trabajando duro como siempre”, cerró.