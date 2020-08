“No se entiende”: molestia en Palestino por “freno” del debut de Carlos Villanueva

Hace pocas semanas Palestino dio el golpetazo y anunció como refuerzo a Carlos Villanueva. Sin embargo, el “Piña” tendrá que esperar más de lo pensado para su debut luego de que el Consejo de Presidentes de la ANFP decidiera no abrir el mercado de fichajes hasta que termine la primera rueda (17 fechas) del Campeonato Nacional. Y recién vamos en la séptima.

Al interior del conjunto de La Cisterna existe molestia por la normativa adoptada y así lo manifestó Jorge Uauy, presidente de la entidad, en diálogo con Deportes en Agricultura. “No se entiende el voto de algunos consejeros porque la idea era votar algunas flexibilidades; será muy duro jugar dos partidos en la semana… No se entiende, esas son las medidas que están y habrá que bailar con la música que está“, dijo.

“Hay un tema adicional: al no abrirse los mercados en las fechas próximas, va a ocurrir que los otros mercados latinos estarán cerrados y no habrá disponibilidad de jugadores salvo que no hayan fichado o quedado en libertad de acción”, complementó el directivo.

Sin embargo, Palestino no sería el único afectado ya que Deportes La Serena y Unión La Calera también se reforzaron en medio de la pandemia.