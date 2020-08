Ex jugador de Colo Colo se “ofreció” para jugar en la tercera categoría del fútbol chileno

Deportes Colina es uno de los equipos que compone la Segunda División, tercera categoría del fútbol chileno. El elenco de la zona norte de Santiago es dirigido por Rodrigo “Kalule” Meléndez y cuenta con jugadores como Pablo Soto, Gerson Martínez, Sebastián Toro y Gonzalo Fierro, quienes hace algunos años coincidieron en Colo Colo.

Sin embargo, se les podría sumar otro albo. En diálogo con RedGol, Lucas Wilchez se “ofreció” para recalar en el conjunto “eléctrico”. “Háganle llegar a Kalule Meléndez si necesita un volante ahí que juegue, que está llevando muchos jugadores de Colo Colo“, dijo.

El argentino, eso sí, se sorprendió al enterarse que dos de sus ex compañeros -Fierro y Toro- están en el club. “¿Está Sebastián Toro también? ¿Gonzalo Fierro? Nooooo, tengo que ir. Vamos a hacer una campaña, voy a Colina. Hablen con el Kalule para ver si necesitan”, bromeó.

“Me encantaría ir con otro equipo a enfrentar a la U. Lo mal que me recibirían, imagínate. Me encantaría. Hablen con el Kalu (sic) y díganle. Yo le tiro el grupo para adelante”, cerró el trasandino, quien estuvo en Macul entre 2010 y 2012.