ATP actualizó el calendario de la temporada y agregó seis torneos en Europa

Falta una semana para el comienzo del Masters 1.000 de Cincinatti, lo que marcará el regreso del tenis luego de seis meses paralizado por la pandemia del coronavirus. Lo anterior también significará la vuelta a la actividad de Cristian Garín (18°), quien buscará terminar el año de la mejor manera.

Con base a lo anterior, la ATP publicó un nuevo calendario provisional y sumó seis campeonatos, todos en Europa: San Petersburgo (Rusia), Amberes (Bélgica), Moscú (Rusia), Viena (Austria), París (Francia) y Sofía (Bulgaria), todos indoor y antes de las Nitto ATP Finals.

“El tenis está comenzando a encontrar un camino de regreso y, aunque ante todo debemos cuidar la salud y la seguridad de todos los involucrados, tenemos la esperanza de poder mantener estas oportunidades de juego y crear un fuerte final de temporada“, sostuvo Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP.

The ATP has issued further updates to the 2020 Tour calendar, setting a provisional schedule for the remainder of the regular season 👇

— ATP Tour (@atptour) August 14, 2020