Nicolás Jarry: “Debo ser el único jugador de tenis con la cabeza tranquila porque tengo fecha para volver”

El 2020 comenzó muy mal para Nicolás Jarry. El 14 de enero fue suspendido de manera provisional tras un doping por el consumo de estanozolol y ligandrol, situación que ocurrió cuando disputaba las finales de Copa Davis en Madrid. En abril, tras la presentación de su defensa, fue castigado por 11 meses.

De todas maneras, la aparición de la pandemia del coronavirus le dio algo más de calma al chileno, quien en diálogo con Deportes en Agricultura, reveló que espera muy tranquilo su regreso a las canchas. “Debo ser el único jugador en el tenis con la cabeza tranquila porque soy el único que tiene una fecha clara para volver. He tenido meses para pensar y hacer autocrítica”, dijo.

“Uno estando en competencia está muy apurado como para corregir cosas. Ahora he podido probar diferentes cosas tranquilo; nuevas estrategias para hacer las cosas mejor”, complementó el atleta, quien dio detalles de su preparación física durante estos meses. “Tuve la suerte de irme a EE.UU donde hay muchos jugadores y puedes jugar uno o dos sets por semana. En Chile no hubiese podido”, expresó.

El santiaguino, además, comentó las dificultades que traerá jugar sin público una vez que se reanude el circuito. “A nosotros los chilenos sí o sí nos afecta que no haya público, porque cada vez que vamos a un Grand Slam tenemos una gran barra“, manifestó.

La raqueta nacional también tuvo palabras para las “renuncias” de varios colegas para disputar el US Open. “Cada uno tiene sus razones para bajarse. Por ejemplo, le encuentro toda la razón a (Rafael) Nadal que dice que cambiar de superficie en dos semanas le va a afectar a su salud. Sólo los mejores se están bajando y los entiendo. Va a ser un torneo muy diferente, los buenos no van a tener tanta competencia. Hay muchos jugadores sin ritmo. Hay candidatos que no están en su mejor forma. Puede pasar cualquier cosa”, cerró.